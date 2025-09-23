В Киевской области депутата-землеустроителя подозревают в незаконном обогащении почти на 30 млн грн

Близкие лица декларанта по его поручению приобрели необоснованные активы почти на 30 млн грн.

Фото: nazk.gov.ua

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Зазимского сельского совета Броварского района, который занимает должность специалиста-землеустроителя в том же совете.

В НАПК заявили, что должностное лицо обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Было установлено, что близкие лица декларанта по его поручению приобрели необоснованные активы почти на 29,8 млн грн.

Если вина депутата будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

