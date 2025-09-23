На Київщині депутата-землевпорядника підозрюють в незаконному збагаченні на майже 30 млн грн

Близькі особи декларанта за його дорученням набули необґрунтовані активи на майже 30 млн грн.

Фото: nazk.gov.ua

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата Зазимської сільської ради Броварського району, який обіймає посаду спеціаліста-землевпорядника в тій же раді.

У НАЗК заявили, що посадовець обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України (Незаконне збагачення).

Було встановлено, що близькі особи декларанта за його дорученням набули необґрунтовані активи на майже 29,8 млн грн.

Якщо провину депутата буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

