Трамп в разговоре с Макроном сравнил Россию с «бумажным тигром»

Трамп подчеркнул, что несмотря на затяжной характер войны Россия не достигла существенных результатов.

Источник фото: Doug Mills/The New York Times

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с Дональдом Трампом на встрече в Нью-Йорке на Генассамблее ООН отметил важность быстрой поддержки Украины на фоне экономических проблем в России, сообщает издание The New York Times.

«Я только что увидел сообщение, которое вы опубликовали после встречи с Зеленским, и считаю его очень правильным. Если мы быстро поддержим Украину в этой ситуации, учитывая проблемы в российской экономике, то у нас будет шанс на лучшее будущее», — заявил Макрон.

В свою очередь Трамп подчеркнул, что несмотря на затяжной характер войны Россия не достигла существенных результатов.

«Это ужасная война, она должна была закончиться. Россия должна была ее остановить. Прошло 3,5 года, а они продвинулись не так далеко. Возможно, Россия — это бумажный тигр», — сказал он.

Трамп также подчеркнул решимость украинцев: «Другая сторона [Украина] тоже может воевать, и они это доказали». Он добавил, что его позиция ясна: Украина должна вернуть свои земли.

«Я так чувствую. И действительно считаю, что они должны вернуть свою территорию. Посмотрим, как все будет развиваться», — резюмировал Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.