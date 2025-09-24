Трамп у розмові з Макроном порівняв Росію з «паперовим тигром»

Трамп наголосив, що попри затяжний характер війни Росія не досягла суттєвих результатів.

Джерело фото: Doug Mills/The New York Times

Президент Франції Еммануель Макрон під час розмови з Дональдом Трампом під час зустрічі в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН відзначив важливість швидкої підтримки України на тлі економічних проблем у Росії, повідомляє видання The New York Times.

«Я щойно побачив повідомлення, яке ви опублікували після зустрічі з Зеленським, і вважаю його дуже правильним. Якщо ми швидко підтримаємо Україну в цій ситуації, враховуючи проблеми в російській економіці, то матимемо шанс на краще майбутнє», — заявив Макрон.

«Це жахлива війна, вона мала закінчитися. Росія повинна була її зупинити. Минуло 3,5 року, а вони просунулися не так далеко. Можливо, Росія — це паперовий тигр», — сказав він.

Трамп також підкреслив рішучість українців: «Інша сторона [Україна] теж може воювати, і вони це довели». Він додав, що його позиція чітка: Україна має повернути свої землі.

«Я так відчуваю. І справді вважаю, що вони повинні повернути свою територію. Подивимось, як усе розвиватиметься», — резюмував Трамп.

