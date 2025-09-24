Зеленский в Совбезе ООН заявил, что влияние Организации слабеет, а ее инструменты часто не работают

Президент Украины заявил, что без Китая путинская Россия — ничто, но Китай слишком часто молчит вместо активных действий ради мира.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН с призывом к мировым лидерам действовать решительно для прекращения войны в Европе.

Глава государства подчеркнул, что внимание мира к ООН слабеет. Организация имеет все меньшее влияние, и слишком часто ощущается нехватка реальных решений по фундаментальным вопросам.

«Один из постоянных членов этого Совета делает все, чтобы продолжить самую большую войну в Европе со времен Второй мировой. Россия делает это безнаказанно, использует свое право вето, покупает влияние и держит мир в подвешенном состоянии», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Москва ежедневно убивает украинцев и разрушает города, не демонстрируя готовности уважать Устав ООН. Он также обратил внимание на роль Китая, от которого зависит Россия:

«Без Китая путинская Россия — ничто. Но Китай слишком часто молчит вместо активных действий ради мира».

Зеленский поблагодарил США, Великобританию и Францию за поддержку Украины и подчеркнул, что реальные гарантии безопасности должны стать барьером для агрессии России. В частности, речь шла о создании совместной системы противовоздушной обороны, способной остановить атаки РФ с воздуха.

«Украина стремится к миру больше всех в мире. Фронт — на нашей земле. И мы оплакиваем наших людей, и пытаемся спасти наши города и спасти наши малые села. Россия игнорирует своих погибших, не видит своих потерь. Но однажды она увидит, и она услышит. И это произойдет, когда она увидит ваши действия, когда услышит ваш общий призыв к миру», — подчеркнул президент, обращаясь к членам Совбеза.

