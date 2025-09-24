Практика судів
Зеленський у Радбезі ООН заявив, що вплив Організації слабшає, а її інструменти часто не працюють

09:07, 24 вересня 2025
Президент України заявив, що без Китаю путінська Росія — ніщо, але Китай занадто часто мовчить замість активних дій заради миру.
Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН із закликом до світових лідерів діяти рішуче для припинення війни в Європі.

Глава держави наголосив, що увага світу до ООН слабшає. Організація має дедалі менший вплив, і надто часто відчувається брак реальних рішень щодо фундаментальних питань.

«Один із постійних членів цієї Ради робить усе, щоб продовжити найбільшу війну у Європі з часів Другої світової. Росія робить це безкарно, використовує своє право вето, купує вплив і тримає мир у підвішеному стані», — підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що Москва щодня вбиває українців і руйнує міста, не демонструючи готовності поважати Статут ООН. Він також звернув увагу на роль Китаю, від якого залежить Росія:

«Без Китаю путінська Росія — ніщо. Але Китай занадто часто мовчить замість активних дій заради миру».

Зеленський подякував США, Великій Британії та Франції за підтримку України та підкреслив, що реальні гарантії безпеки мають стати бар’єром для агресії Росії. Зокрема, йшлося про створення спільної системи протиповітряної оборони, здатної зупинити атаки РФ з повітря.

«Україна прагне миру більше за всіх у світі. Фронт – на нашій землі. І ми оплакуємо наших людей, і намагаємося врятувати наші міста й урятувати наші малі села. Росія ігнорує своїх загиблих, не бачить своїх втрат. Але одного дня вона побачить, і вона почує. І це станеться, коли вона побачить ваші дії, коли почує ваш спільний заклик до миру», — наголосив президент, звертаючись до членів Радбезу.

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо протидії дискримінації

«Військові зобов’язані поважати гідність кожної людини, не допускати принижень за будь-якою ознакою» – комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект.

Іноземних інвесторів зможуть перевіряти на доброчесність та відповідність національним інтересам Мінекономіки і комісія з представниками СБУ, СЗР та МЗС

Іноземних інвесторів у важливі галузі будуть оцінювати на предмет їх впливу на національну безпеку України – група народних депутатів від «Слуги народу» з економічного комітету зареєструвала законопроект.

«Нас не можна тримати на кукані!», – відносини Комітету ВРУ з питань правової політики та Дорадчої групи експертів остаточно зайшли у глухий кут

Примирити народних депутатів та іноземних експертів заради призначення суддів КСУ по квоті парламенту спробує віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

