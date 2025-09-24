Зеленський у Радбезі ООН заявив, що вплив Організації слабшає, а її інструменти часто не працюють

Президент України заявив, що без Китаю путінська Росія — ніщо, але Китай занадто часто мовчить замість активних дій заради миру.

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН із закликом до світових лідерів діяти рішуче для припинення війни в Європі.

Глава держави наголосив, що увага світу до ООН слабшає. Організація має дедалі менший вплив, і надто часто відчувається брак реальних рішень щодо фундаментальних питань.

«Один із постійних членів цієї Ради робить усе, щоб продовжити найбільшу війну у Європі з часів Другої світової. Росія робить це безкарно, використовує своє право вето, купує вплив і тримає мир у підвішеному стані», — підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що Москва щодня вбиває українців і руйнує міста, не демонструючи готовності поважати Статут ООН. Він також звернув увагу на роль Китаю, від якого залежить Росія:

«Без Китаю путінська Росія — ніщо. Але Китай занадто часто мовчить замість активних дій заради миру».

Зеленський подякував США, Великій Британії та Франції за підтримку України та підкреслив, що реальні гарантії безпеки мають стати бар’єром для агресії Росії. Зокрема, йшлося про створення спільної системи протиповітряної оборони, здатної зупинити атаки РФ з повітря.

«Україна прагне миру більше за всіх у світі. Фронт – на нашій землі. І ми оплакуємо наших людей, і намагаємося врятувати наші міста й урятувати наші малі села. Росія ігнорує своїх загиблих, не бачить своїх втрат. Але одного дня вона побачить, і вона почує. І це станеться, коли вона побачить ваші дії, коли почує ваш спільний заклик до миру», — наголосив президент, звертаючись до членів Радбезу.

