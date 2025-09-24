В Пенсионном фонде объяснили, когда долг за коммунальные услуги мешает получить субсидию

Жилищная субсидия не назначается домохозяйствам, которые имеют более трех месяцев просроченную задолженность за коммунальные услуги, если на день обращения ее сумма превышает 680 грн (40 необлагаемых минимумов). Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей порог задолженности значительно выше — 4 000 грн.
Информацию о наличии долга предоставляет управитель, ОСМД или исполнитель услуг.
В то же время субсидия может быть назначена, если:
• оплата долга подтверждена документально;
• заключен договор о его реструктуризации;
• долг оспорен в суде (есть определение об открытии производства).
Для внутренне перемещенных лиц задолженность не учитывается, если они проживают в жилье без договора аренды, а долг возник до момента получения справки ВПО.
В заявлении на субсидию обязательно указываются коммунальные услуги, на которые она назначается. Если долг есть только за отдельные из них, субсидия может быть начислена на другие услуги без задолженности.
Вопросы о причинах возникновения и порядке погашения долга стоит уточнять у исполнителей коммунальных услуг.
