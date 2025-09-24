Практика судов
В Пенсионном фонде объяснили, когда долг за коммунальные услуги мешает получить субсидию

10:30, 24 сентября 2025
В Пенсионном фонде объяснили, когда долги по коммуналке могут стать преградой для получения субсидии.
Источник фото: Вечерний Киев
Жилищная субсидия не назначается домохозяйствам, которые имеют более трех месяцев просроченную задолженность за коммунальные услуги, если на день обращения ее сумма превышает 680 грн (40 необлагаемых минимумов). Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей порог задолженности значительно выше — 4 000 грн.

Информацию о наличии долга предоставляет управитель, ОСМД или исполнитель услуг.

В то же время субсидия может быть назначена, если:

• оплата долга подтверждена документально;
• заключен договор о его реструктуризации;
• долг оспорен в суде (есть определение об открытии производства).

Для внутренне перемещенных лиц задолженность не учитывается, если они проживают в жилье без договора аренды, а долг возник до момента получения справки ВПО.

В заявлении на субсидию обязательно указываются коммунальные услуги, на которые она назначается. Если долг есть только за отдельные из них, субсидия может быть начислена на другие услуги без задолженности.

Вопросы о причинах возникновения и порядке погашения долга стоит уточнять у исполнителей коммунальных услуг.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Иностранных инвесторов смогут проверять на добропорядочность и соответствие национальным интересам Минэкономики и комиссия с представителями СБУ, СВР и МИД

Иностранных инвесторов в важные отрасли будут оценивать на предмет их влияния на национальную безопасность Украины – группа народных депутатов от «Слуги народа» из экономического комитета зарегистрировала законопроект.

«Нас нельзя держать на кукане!» – отношения Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и Совещательной группы экспертов окончательно зашли в тупик

Примирить народных депутатов и иностранных экспертов ради назначения судей КСУ по квоте парламента попытается вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка.

У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.

Верховный Суд: то, что закон о порядке выезда из Украины граждан не содержит ограничений права свободно покидать Украину в условиях военного положения, не означает, что такие ограничения не могут применяться на основании специальных законов

Верховный Суд указал, что на основании специальных законов могут применяться ограничения права граждан на выезд из Украины, даже если Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» таких ограничений прямо не содержит.

