У Пенсійному фонді пояснили, коли борг за комунальні послуги заважає отримати субсидію

Житлова субсидія не призначається домогосподарствам, які мають понад три місяці прострочену заборгованість за комунальні послуги, якщо на день звернення її сума перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів). Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей поріг заборгованості значно вищий — 4 000 грн.
Інформацію про наявність боргу надає управитель, ОСББ або виконавець послуг.
Водночас субсидія може бути призначена, якщо:
Для внутрішньо переміщених осіб заборгованість не враховується, якщо вони проживають у житлі без договору оренди, а борг виник до моменту отримання довідки ВПО.
У заяві на субсидію обов’язково зазначаються комунальні послуги, на які вона призначається. Якщо борг є лише за окремі з них, субсидія може бути нарахована на інші послуги без заборгованості.
Питання щодо причин виникнення та порядку погашення боргу варто уточнювати у виконавців комунальних послуг.
