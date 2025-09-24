Практика судів
У Пенсійному фонді пояснили, коли борг за комунальні послуги заважає отримати субсидію

10:30, 24 вересня 2025
У Пенсійному фонді пояснили, коли борги за комуналку можуть стати перепоною для отримання субсидії.
Джерело фото: Вечірній Київ
Житлова субсидія не призначається домогосподарствам, які мають понад три місяці прострочену заборгованість за комунальні послуги, якщо на день звернення її сума перевищує 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів). Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей поріг заборгованості значно вищий — 4 000 грн.

Інформацію про наявність боргу надає управитель, ОСББ або виконавець послуг.

Водночас субсидія може бути призначена, якщо:

  • сплата боргу підтверджена документально;
  • укладено договір про його реструктуризацію;
  • борг оскаржено в суді (є ухвала про відкриття провадження).

Для внутрішньо переміщених осіб заборгованість не враховується, якщо вони проживають у житлі без договору оренди, а борг виник до моменту отримання довідки ВПО.

У заяві на субсидію обов’язково зазначаються комунальні послуги, на які вона призначається. Якщо борг є лише за окремі з них, субсидія може бути нарахована на інші послуги без заборгованості.

Питання щодо причин виникнення та порядку погашення боргу варто уточнювати у виконавців комунальних послуг.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо протидії дискримінації

«Військові зобов’язані поважати гідність кожної людини, не допускати принижень за будь-якою ознакою» – комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект.

Іноземних інвесторів зможуть перевіряти на доброчесність та відповідність національним інтересам Мінекономіки і комісія з представниками СБУ, СЗР та МЗС

Іноземних інвесторів у важливі галузі будуть оцінювати на предмет їх впливу на національну безпеку України – група народних депутатів від «Слуги народу» з економічного комітету зареєструвала законопроект.

«Нас не можна тримати на кукані!», – відносини Комітету ВРУ з питань правової політики та Дорадчої групи експертів остаточно зайшли у глухий кут

Примирити народних депутатів та іноземних експертів заради призначення суддів КСУ по квоті парламенту спробує віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

