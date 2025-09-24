МВД запустило открытый доступ к лицензионным реестрам в сфере охраны и торговли оружием

Министерство внутренних дел автоматизировало процессы предоставления административных услуг в сфере лицензирования. Отныне граждане и бизнес будут иметь открытый доступ к электронным реестрам, содержащим официальную информацию о:
В МВД отмечают, что это упростит процедуры получения, расширения и прекращения действия лицензий для юридических и физических лиц. Для граждан же реестры станут инструментом проверки легальности деятельности компаний.
Открытый доступ к информации также позволяет онлайн подавать заявления и получать результаты без необходимости личных визитов.
