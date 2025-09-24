МВД запустило открытый доступ к лицензионным реестрам в сфере охраны и торговли оружием

МВД автоматизировало предоставление админуслуг в сфере лицензирования.

Министерство внутренних дел автоматизировало процессы предоставления административных услуг в сфере лицензирования. Отныне граждане и бизнес будут иметь открытый доступ к электронным реестрам, содержащим официальную информацию о:

лицензиях на осуществление охранной деятельности;

лицензиях на производство, ремонт, торговлю огнестрельным оружием невоенного назначения, боеприпасами и специальными средствами.

В МВД отмечают, что это упростит процедуры получения, расширения и прекращения действия лицензий для юридических и физических лиц. Для граждан же реестры станут инструментом проверки легальности деятельности компаний.

Открытый доступ к информации также позволяет онлайн подавать заявления и получать результаты без необходимости личных визитов.

