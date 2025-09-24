МВС запустило відкритий доступ до ліцензійних реєстрів у сфері охорони та торгівлі зброї

МВС автоматизувало надання адмінпослуг у сфері ліцензування.

Міністерство внутрішніх справ автоматизувало процеси надання адміністративних послуг у сфері ліцензування. Відтепер громадяни та бізнес матимуть відкритий доступ до електронних реєстрів, що містять офіційну інформацію про:

ліцензії на провадження охоронної діяльності;

ліцензії на виробництво, ремонт, торгівлю вогнепальною зброєю невійськового призначення, боєприпасами та спеціальними засобами.

У МВС зазначають, що це спростить процедури отримання, розширення та припинення дії ліцензій для юридичних і фізичних осіб. Для громадян же реєстри стануть інструментом перевірки легальності діяльності компаній.

Відкритий доступ до інформації також дозволяє онлайн подавати заяви та отримувати результати без необхідності особистих візитів.

