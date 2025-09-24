На портале Дия заработала онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности

Сертификация операторов по разминированию теперь доступна в Дии.

В Украине внедрена электронная сертификация операторов противоминной деятельности. Отныне все ключевые процессы – от первичной сертификации до подачи апелляций – доступны онлайн на портале «Дия».

Автоматизированными стали процедуры первичной и повторной сертификации, мониторинга, расширения сферы действия сертификации, ее продления и обжалования решений. Единственным этапом, который будет проводиться офлайн, осталась «оценка на месте» с выездом специалистов для проверки работы операторов.

«Онлайн-подача документов и возможность отслеживать каждый этап – это качественно иной уровень сертификации операторов противоминной деятельности. За полтора года мы наладили сервисы, которые упрощают процессы и делают их прозрачными. Украина сейчас — к сожалению, одна из наиболее заминированных стран мира, поэтому мы должны делать все возможное для масштабирования и ускорения темпов очистки наших земель от мин и других взрывоопасных предметов. Быстрое и эффективное разминирование — важный приоритет работы Правительства», – подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

Для операторов и органов сертификации созданы отдельные кабинеты в «Дие». Это позволяет сторонам подавать и проверять документы, предоставлять комментарии и принимать решения онлайн.

Разработка системы длилась более года и проходила тестирование с участием операторов противоминной деятельности. Внесенные изменения в нормативную базу четко определили сроки для каждого действия — от рассмотрения заявки до подписания акта об оказанных услугах. В целом минимальный срок сертификации составит от 1 месяца.

