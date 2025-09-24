На порталі Дія запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності

Сертифікація операторів з розмінування тепер доступна у Дії.

В Україні запровадили електронну сертифікацію операторів протимінної діяльності. Відтепер усі ключові процеси – від первинної сертифікації до подання апеляцій – доступні онлайн на порталі «Дія».

Автоматизованими стали процедури первинної та повторної сертифікації, моніторингу, розширення сфери дії сертифікації, її продовження та оскарження рішень. Єдиним етапом, який проводитиметься офлайн, залишилася «оцінка на місці» з виїздом фахівців для перевірки роботи операторів.

«Онлайн-подача документів і можливість відстежувати кожен етап – це якісно інший рівень сертифікації операторів протимінної діяльності. За півтора року ми налагодили сервіси, які спрощують процеси і роблять їх прозорими. Україна зараз — на жаль, одна з найбільш замінованих країн світу, тому маємо робити все можливе для масштабування і прискорення темпів очищення наших земель від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Швидке й ефективне розмінування — важливий пріоритет роботи Уряду», – підкреслила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Для операторів та органів сертифікації створені окремі кабінети в «Дії». Це дозволяє сторонам подавати та перевіряти документи, надавати коментарі та ухвалювати рішення онлайн.

Розробка системи тривала понад рік і проходила тестування за участю операторів протимінної діяльності. Внесені зміни до нормативної бази чітко визначено терміни для кожної дії — від розгляду заявки до підписання акту про надані послуги. Загалом мінімальний термін сертифікації складатиме від 1 місяця.

