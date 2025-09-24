Практика судів
  1. В Україні

На порталі Дія запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності

15:36, 24 вересня 2025
Сертифікація операторів з розмінування тепер доступна у Дії.
На порталі Дія запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запровадили електронну сертифікацію операторів протимінної діяльності. Відтепер усі ключові процеси – від первинної сертифікації до подання апеляцій – доступні онлайн на порталі «Дія».

Автоматизованими стали процедури первинної та повторної сертифікації, моніторингу, розширення сфери дії сертифікації, її продовження та оскарження рішень. Єдиним етапом, який проводитиметься офлайн, залишилася «оцінка на місці» з виїздом фахівців для перевірки роботи операторів.

«Онлайн-подача документів і можливість відстежувати кожен етап – це якісно інший рівень сертифікації операторів протимінної діяльності. За півтора року ми налагодили сервіси, які спрощують процеси і роблять їх прозорими. Україна зараз — на жаль, одна з найбільш замінованих країн світу, тому маємо робити все можливе для масштабування і прискорення темпів очищення наших земель від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Швидке й ефективне розмінування — важливий пріоритет роботи Уряду», – підкреслила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Для операторів та органів сертифікації створені окремі кабінети в «Дії». Це дозволяє сторонам подавати та перевіряти документи, надавати коментарі та ухвалювати рішення онлайн.

Розробка системи тривала понад рік і проходила тестування за участю операторів протимінної діяльності. Внесені зміни до нормативної бази чітко визначено терміни для кожної дії — від розгляду заявки до підписання акту про надані послуги. Загалом мінімальний термін сертифікації складатиме від 1 місяця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Нова модель пенсійної системи та перехід від соціальної підтримки за статусом до адресної допомоги «за потребами» – програма діяльності уряду

Уряд планує замінити однакові для всіх виплати, які залежать від статусу особи, на цільову допомогу, що визначається індивідуальною потребою, з огляду на доходи, та призначається автоматично через інформаційні системи.

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт

Але спрощення не буде поширюватися на вимоги до оформлення первинних документів з надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів.

Направлення ТСК запитів щодо використання ВАКС бюджетних коштів не є тиском на суд — коментар голови ТСК Верховної Ради

ТСК Верховної Ради скерувала запити до СБУ, Офісу Генпрокурора, ДБР, НАБУ, Верховного Суду, ВАКС та інших органів щодо використання бюджетних коштів, однак у ВАКС відмовилися відповідати і звинуватили ТСК у тиску – голова Комісії Сергій Власенко підкреслив, що інформація про витрати ВАКС з бюджету не може бути прихована.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду