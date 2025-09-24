Практика судов
Украина и США готовят соглашение о совместном производстве оружия – Стефанишина анонсировала визит украинской команды в США

14:42, 24 сентября 2025
Украинская делегация посетит США 30 сентября для переговоров по юридическим аспектам сотрудничества в сфере дронов.
Украина и США готовят соглашение о совместном производстве оружия – Стефанишина анонсировала визит украинской команды в США
Фото: ukrinform
Украинская делегация в конце сентября отправится в США, чтобы обсудить юридические детали соглашения о совместном производстве оружия, в частности дронов, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, вопрос военного сотрудничества, включая возможное совместное производство оружия для продажи другим странам, подробно обсуждался во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

«Да, обсуждался. Достаточно подробно. Наш президент поднимал этот вопрос – была очень оживленная реакция президента США: он несколько минут непрерывно восхищался украинской инновационностью и возможностями и дал положительные сигналы. Мы надеемся, что уже 30 сентября украинская команда прибудет для переговоров по юридической части соглашения», – отметила посол. Она также добавила, что 30 сентября украинская команда начнет переговоры по юридическим аспектам соглашения.

Особое внимание США уделяют различным типам дронов. «Президент Зеленский сказал, что речь может идти о различных типах дронов, в зависимости от потребностей правительства США», — уточнила Стефанишина.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

Направление ВСК запросов относительно использования ВАКС бюджетных средств не является давлением на суд — комментарий главы ВСК Верховной Рады

ВСК Верховной Рады направила запросы в СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, Верховный Суд, ВАКС и другие органы относительно использования бюджетных средств, однако в ВАКС отказались отвечать и обвинили ВСК в давлении – глава Комиссии Сергей Власенко подчеркнул, что информация о расходах ВАКС из бюджета не может быть скрыта.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

