Украина и США готовят соглашение о совместном производстве оружия – Стефанишина анонсировала визит украинской команды в США

Украинская делегация посетит США 30 сентября для переговоров по юридическим аспектам сотрудничества в сфере дронов.

Украинская делегация в конце сентября отправится в США, чтобы обсудить юридические детали соглашения о совместном производстве оружия, в частности дронов, сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, вопрос военного сотрудничества, включая возможное совместное производство оружия для продажи другим странам, подробно обсуждался во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

«Да, обсуждался. Достаточно подробно. Наш президент поднимал этот вопрос – была очень оживленная реакция президента США: он несколько минут непрерывно восхищался украинской инновационностью и возможностями и дал положительные сигналы. Мы надеемся, что уже 30 сентября украинская команда прибудет для переговоров по юридической части соглашения», – отметила посол. Она также добавила, что 30 сентября украинская команда начнет переговоры по юридическим аспектам соглашения.

Особое внимание США уделяют различным типам дронов. «Президент Зеленский сказал, что речь может идти о различных типах дронов, в зависимости от потребностей правительства США», — уточнила Стефанишина.

