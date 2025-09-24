Україна та США готують угоду про спільне виробництво зброї – Стефанішина анонсувала візит української команди до США

Українська делегація відвідає США 30 вересня для переговорів щодо юридичних аспектів співпраці у сфері дронів.

Фото: ukrinform

Українська делегація наприкінці вересня вирушить до США, щоб обговорити юридичні деталі домовленості про спільне виробництво зброї, зокрема дронів, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, питання військової співпраці, включно з можливим спільним виробництвом зброї для продажу іншим країнам, детально обговорювалося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

«Так, обговорювалася. Достатньо детально. Наш президент підіймав це питання – була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями і дав позитивні сигнали. Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості», — зазначила посол. Вона також додала, що 30 вересня українська команда розпочне переговори щодо юридичних аспектів угоди.

Особливу увагу США приділяють різним типам дронів. «Президент Зеленський сказав, що мова може йти про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США», — уточнила Стефанішина.

