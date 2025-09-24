На Закарпатье депутата облсовета будут судить за организацию незаконной переправки мужчин за границу

Направлено в суд дело в отношении депутата Закарпатского облсовета.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Закарпатского областного совета. Его обвиняют в ряде преступлений — организации незаконного переправления лиц призывного возраста через государственную границу, незаконном влиянии на работников ГПСУ и предложении вознаграждения за изменение целевого назначения земельных участков.

По данным следствия, должностное лицо предлагало изменить назначение земли в обмен на 15% уставного капитала компании, которая должна была стать владельцем участков и имущественного комплекса. Он уверял, что сможет договориться с мэром, другими чиновниками и депутатами.

Кроме того, в рамках другого эпизода депутат предлагал организовать незаконный выезд военнообязанных за пределы Украины. Он привлёк посредника, который якобы имел влияние на пограничников и мог гарантировать беспрепятственный переход. Стоимость «услуги» составляла 10 тысяч евро за человека.

Следствие установило, что депутат также обещал обеспечить транспортировку из Киева в определённое место, а также организовать как выезд, так и въезд лиц в Украину вне официальных пунктов пропуска.

