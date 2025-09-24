Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье депутата облсовета будут судить за организацию незаконной переправки мужчин за границу

17:06, 24 сентября 2025
Направлено в суд дело в отношении депутата Закарпатского облсовета.
На Закарпатье депутата облсовета будут судить за организацию незаконной переправки мужчин за границу
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Закарпатского областного совета. Его обвиняют в ряде преступлений — организации незаконного переправления лиц призывного возраста через государственную границу, незаконном влиянии на работников ГПСУ и предложении вознаграждения за изменение целевого назначения земельных участков.

По данным следствия, должностное лицо предлагало изменить назначение земли в обмен на 15% уставного капитала компании, которая должна была стать владельцем участков и имущественного комплекса. Он уверял, что сможет договориться с мэром, другими чиновниками и депутатами.

Кроме того, в рамках другого эпизода депутат предлагал организовать незаконный выезд военнообязанных за пределы Украины. Он привлёк посредника, который якобы имел влияние на пограничников и мог гарантировать беспрепятственный переход. Стоимость «услуги» составляла 10 тысяч евро за человека.

Следствие установило, что депутат также обещал обеспечить транспортировку из Киева в определённое место, а также организовать как выезд, так и въезд лиц в Украину вне официальных пунктов пропуска.

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

Направление ВСК запросов относительно использования ВАКС бюджетных средств не является давлением на суд — комментарий главы ВСК Верховной Рады

ВСК Верховной Рады направила запросы в СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, Верховный Суд, ВАКС и другие органы относительно использования бюджетных средств, однако в ВАКС отказались отвечать и обвинили ВСК в давлении – глава Комиссии Сергей Власенко подчеркнул, что информация о расходах ВАКС из бюджета не может быть скрыта.

