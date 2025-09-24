Практика судів
На Закарпатті депутата облради судитимуть за організацію незаконного переправлення чоловіків за кордон

17:06, 24 вересня 2025
Направлено до суду справу стосовно депутата Закарпатської облради.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата Закарпатської обласної ради. Його обвинувачують у низці злочинів — організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон, незаконному впливі на працівників ДПСУ та пропозиції винагороди за зміну цільового призначення земельних ділянок.

За даними слідства, посадовець пропонував змінити призначення землі в обмін на 15% статутного капіталу компанії, яка мала стати власником ділянок і майнового комплексу. Він запевняв, що зможе домовитися з міським головою, іншими службовцями та депутатами.

Окрім цього, під час іншого епізоду депутат пропонував організувати незаконний виїзд військовозобов’язаних за межі України. Він залучив посередника, який начебто мав вплив на прикордонників і міг гарантувати безперешкодний перетин. Вартість «послуги» становила 10 тисяч євро за людину.

Слідство встановило, що депутат також обіцяв забезпечити транспортування з Києва до визначеного місця, а також організувати як виїзд, так і в’їзд осіб до України поза межами офіційних пунктів пропуску.

НАБУ САП підозрюваний

