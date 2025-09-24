В Киеве полиция получила сообщения о минировании ТРЦ и школ

В Киеве полиция получила уведомление о заминировании школ, админзданий и одного торгово-развлекательного центра.

В столице проверяют сообщения о минировании ряда зданий – школ, админсооружений и торгово-развлекательного центра.

Об этом сообщила спикер столичной полиции Анна Страшок, пишет Укринформ.

«В полицию Киева поступил ряд сообщений о минировании зданий в столице. Сообщения касаются минирования нескольких учебных заведений, админзданий и одного ТРЦ», – отметила она.

Сейчас на местах работают профильные службы и следственно-оперативные группы. Проверки продолжаются.

