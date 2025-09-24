У Києві поліція отримала повідомлення про замінування ТРЦ та шкіл

У Києві перевіряють повідомлення про замінування низки будівель – шкіл, адмінспоруд та торгово-розважального центру.
Про це повідомила речниця столичної поліції Анна Страшок, пише Укрінформ.
«До поліції Києва надійшла низка повідомлень про замінування будівель у столиці. Повідомлення стосуються замінування декількох освітніх закладів, адмінбудівель і одного ТРЦ», – зазначила вона.
Наразі на місцях працюють профільні служби та слідчо-оперативні групи. Перевірки тривають.
