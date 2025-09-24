Во Львове обустроят новый Мемориал Защитников на Голосковском кладбище

Городской совет уже утвердил концепцию проекта.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе обустроят новый Мемориал Защитников на Голосковском кладбище. Там создадут 278 захоронений в едином стиле по образцу Мемориала Героев на Лычакове. На входе предусмотрена площадь для памятных мероприятий, информационный центр, колокольня, флагштоки и дуб как символ памяти. Все надгробные сооружения будут иметь казацкие кресты и военную символику.

«Мы хотим, чтобы независимо от того, на каком кладбище Львовской громады похоронен Защитник, могилы были узнаваемы и воспринимались как часть одного мемориального комплекса. Это – про единство и достоинство», – подчеркнул Садовый.

Исполком горсовета уже утвердил концепцию Мемориала. Следующий этап – разработка проекта и его реализация.

