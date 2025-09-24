У Львові облаштують новий Меморіал Захисників на Голосківському кладовищі

Міська рада вже затвердила концепцію проєкту.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті облаштують новий Меморіал Захисників на Голосківському кладовищі. Там облаштують 278 поховань у єдиному стилі за зразком Меморіалу Героїв на Личакові. На вході передбачено площу для пам’ятних заходів, інформаційний центр, дзвіницю, флагштоки та дуб як символ пам’яті. Усі надмогильні споруди матимуть козацькі хрести й військову символіку.

«Ми хочемо, щоб незалежно від того, на якому цвинтарі Львівської громади похований Захисник, могили були впізнавані та сприймалися як частина одного меморіального комплексу. Це – про єдність і гідність», – наголосив Садовий.

Виконком міськради вже затвердив концепцію Меморіалу. Наступний етап – розробка проєкту та його реалізація.

