Двое нетрезвых финнов перелезли через ограду в музей Аушвиц-Биркенау и получили штраф

Двух мужчин задержала охрана в нетрезвом состоянии после попытки перелезть через ограду мемориального комплекса после его закрытия.

В польском городе Освенциме двух 33-летних граждан Финляндии задержала охрана музея Аушвиц-Биркенау за незаконное проникновение на территорию мемориального комплекса, сообщает RMF24.

После того, как мужчинам отказали во входе в музей из-за его закрытия, они перелезли через ограду, пытаясь попасть на территорию бывшего нацистского концентрационного и истребительного лагеря. Охрана быстро обнаружила нарушителей и задержала их.

Мужчины признали свою вину. Прокурор окружной прокуратуры Освенцима наложил на каждого из них штраф в размере 1,5 тысячи злотых.

