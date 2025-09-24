Двоє нетверезих фінів перелізли через огорожу до музею Аушвіц-Біркенау та отримали штраф

Двох чоловіків затримала охорона в нетверезому стані після спроби перелізти через огорожу меморіального комплексу після його закриття.

У польському місті Освенцимі двох 33-річних громадян Фінляндії затримала охорона музею Аушвіц-Біркенау за незаконне проникнення на територію меморіального комплексу, повідомляє RMF24.

Після того, як чоловікам відмовили у вході до музею через його закриття, вони перелізли через огорожу, намагаючись потрапити на територію колишнього нацистського концентраційного та винищувального табору. Охорона швидко виявила порушників і затримала їх.

Чоловіки визнали свою провину. Прокурор окружної прокуратури Освенцима наклав на кожного з них штраф у розмірі 1,5 тисячі злотих.

