Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает внедрение медицинского самоуправления в Украине — что предусматривает законопроект

15:59, 24 сентября 2025
Михаил Радуцкий пояснил, что законопроект предусматривает создание открытого реестра врачей, а также внедрение действенной системы профессиональной ответственности для медиков и фармацевтов.
Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает внедрение медицинского самоуправления в Украине — что предусматривает законопроект
В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект №10372 о медицинском самоуправлении. Документ предусматривает создание открытого реестра врачей, введение страхования от врачебной ошибки и эффективной системы рассмотрения жалоб пациентов. Это должно дать возможность медицинскому сообществу напрямую влиять на принятие решений в сфере здравоохранения.

О ходе подготовки сообщил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат Михаил Радуцкий во время третьего Международного саммита по вопросам здравоохранения, где обсуждалась роль медицинского самоуправления в развитии профессионального сообщества.

«Наш Комитет активно поддерживает внедрение медицинского самоуправления. Сегодня государство готово передать часть своих полномочий профессиональным медицинским палатам. Однако имеем парадоксальную ситуацию: с одной стороны, медики жалуются на чрезмерное вмешательство государства, а с другой – они не всегда готовы брать ответственность за принятие решений», – отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что решение о предоставлении или отказе в выдаче лицензии на медицинскую практику не должно оставаться за чиновником министерства. Такие вопросы должно решать профессиональное медицинское сообщество через инструменты самоуправления.

Радуцкий отметил, что в Верховной Раде уже зарегистрировано шесть законопроектов относительно медицинского самоуправления, однако ни один из них до сих пор не получил поддержки.

«Сейчас Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10372, разработанный профильным министерством. Документ предусматривает создание четырех медицинских палат, которые дадут профессиональному сообществу возможность напрямую влиять на принятие решений в сфере здравоохранения», – отметил Радуцкий.

Законопроект предусматривает:

участие в допуске к профессии;

создание открытого реестра врачей;

введение эффективного механизма профессиональной ответственности медиков и фармацевтов;

страхование ответственности за врачебную ошибку;

создание действенной системы рассмотрения жалоб пациентов.

«Готовя законопроект ко второму чтению, мы продолжаем изучать международный опыт. Комитет проводит консультации с Немецкой медицинской ассоциацией, платформой врачебных палат Восточной Европы и медицинским Комитетом Бундестага. Германия имеет более 100 лет опыта работы в системе медицинского самоуправления, и этот опыт для нас чрезвычайно ценен», – рассказал Радуцкий.

Он также подчеркнул, что внедрение медицинского самоуправления должно происходить поэтапно и после завершения войны.

