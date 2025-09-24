Комітет з питань здоров’я нації підтримує впровадження медичного самоврядування в Україні — що передбачає законопроект

Михайло Радуцький пояснив, що законопроект передбачає створення відкритого реєстру лікарів, а також запровадження дієвої системи професійної відповідальності для медиків і фармацевтів.

У Верховній Раді готують до другого читання законопроект №10372 про медичне самоврядування. Документ передбачає створення відкритого реєстру лікарів, запровадження страхування від лікарської помилки та ефективної системи розгляду скарг пацієнтів. Це має дати можливість медичній спільноті безпосередньо впливати на ухвалення рішень у сфері охорони здоров’я.

Про перебіг підготовки повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат Михайло Радуцький під час третього Міжнародного саміту з питань охорони здоров’я, де обговорювалась роль медичного самоврядування в розвитку професійної спільноти..

«Наш Комітет активно підтримує впровадження медичного самоврядування. Сьогодні держава готова передати частину своїх повноважень професійним медичним палатам. Однак маємо парадоксальну ситуацію: з одного боку, медики нарікають на надмірне втручання держави, а з іншого – вони не завжди готові брати відповідальність за ухвалення рішень», – зазначив Радуцький.

Він наголосив, що рішення про надання чи відмову у видачі ліцензії на медичну практику не має залишатися за чиновником міністерства. Такі питання повинна вирішувати професійна медична спільнота через інструменти самоврядування.

Радуцький зазначив, що у Верховній Раді вже зареєстровано шість законопроєктів щодо медичного самоврядування, однак жоден із них досі не отримав підтримки.

«Наразі Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10372, розроблений профільним міністерством. Документ передбачає створення чотирьох медичних палат, які нададуть професійній спільноті можливість безпосередньо впливати на ухвалення рішень у сфері охорони здоров’я», – зазначив Радуцький.

Законопроект передбачає:

- участь у допуску до професії;

- створення відкритого реєстру лікарів;

- запровадження ефективного механізму професійної відповідальності медиків і фармацевтів;

- страхування відповідальності за лікарську помилку;

- створення дієвої системи розгляду пацієнтських скарг.

«Готуючи законопроект до другого читання, ми продовжуємо вивчати міжнародний досвід. Комітет проводить консультації з Німецькою медичною асоціацією, платформою лікарських палат Східної Європи та медичним Комітетом Бундестагу. Німеччина має понад 100 років досвіду роботи в системі медичного самоврядування, і цей досвід для нас надзвичайно цінний», – розповів Радуцький.

Він також наголосив, що впровадження медичного самоврядування має відбуватися поетапно та після завершення війни.

