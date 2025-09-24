В Украине усилится контроль качества материалов, контактирующих с продуктами

Осенью вступят в силу европейские стандарты безопасности пищевой упаковки.

Уже этой осенью в Украине вступят в силу несколько законов, принятых парламентом в рамках евроинтеграционного курса. Среди ключевых новаций — закон №2718-IX, регулирующий безопасность всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами: упаковки, посуды, столовых приборов, оборудования и тары.

Впервые на уровне законодательства введены европейские стандарты производства таких материалов и предметов с соблюдением надлежащей производственной практики (GMP). Это должно обеспечить, чтобы в процессе обычного использования они не выделяли в продукты вредные вещества, не изменяли их состав и не ухудшали вкус, запах или внешний вид.

Внедрена государственная регистрация и ведение государственного реестра веществ, используемых в производстве материалов и предметов, а также процессов переработки пластика (повторного использования).

Кроме того, вводятся четкие правила маркировки, подтверждения безопасности и отслеживания таких материалов. Это станет еще одним шагом в гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС и повысит уровень защиты потребителей.

