В Україні посилиться контроль за якістю матеріалів, що контактують із продуктами

Восени набудуть чинності європейські стандарти безпечності харчової упаковки.

Вже цієї осені в Україні набудуть чинності кілька законів, ухвалених парламентом у межах євроінтеграційного курсу. Серед ключових новацій — закон №2718-IX, що регулює безпечність усіх матеріалів, які контактують із харчовими продуктами: упаковки, посуду, столових приборів, обладнання та тари.

Вперше на рівні законодавства впроваджено європейські стандарти виробництва таких матеріалів і предметів із дотриманням належної виробничої практики (GMP). Це має забезпечити, щоб у процесі звичайного використання вони не виділяли у продукти шкідливі речовини, не змінювали їх склад і не погіршували смак, запах чи зовнішній вигляд.

Впроваджено державну реєстрацію та ведення державного реєстру речовин, що використовуються у виробництві матеріалів і предметів, а також процесів переробки пластику (повторного використання).

Крім того, вводяться чіткі правила маркування, підтвердження безпечності та відстеження таких матеріалів. Це стане ще одним кроком у гармонізації українського законодавства з нормами ЄС та підвищить рівень захисту споживачів.

