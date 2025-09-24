Украина открывает экспорт оружия, испытанного в реальной войне – Зеленский

Зеленский анонсировал продажу современных систем, проверенных в боевых условиях.

Украина начинает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам его надежность и современность, заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Выступая на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН, он подчеркнул, что украинские системы прошли испытания в реальных условиях войны.

«Мы решили открыть наш экспорт оружия. Это мощные системы, проверенные в реальной войне. Мы хотим показать нашим партнерам, что они надежны и современны. Нам есть что показать, что проверено в реальных условиях», — подчеркнул Зеленский.

