Україна відкриває експорт зброї, випробуваної у реальній війні – Зеленський

Зеленський анонсував продаж сучасних систем, перевірених у бойових умовах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна розпочинає експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам її надійність і сучасність, заявив Президент України Володимир Зеленський. Виступаючи на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН, він наголосив, що українські системи пройшли випробування в реальних умовах війни.

«Ми вирішили відкрити наш експорт зброї. Це потужні системи, перевірені на реальній війні. Ми хочемо показати нашим партнерам, що вони надійні і сучасні. Нам є, що показати те, що перевірено в реальних умовах», — підкреслив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.