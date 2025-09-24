Международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей или нет оружия, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет дроны, которые могут лететь на 2–3 тыс. километров, из-за необходимости защищать свою жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна имеет дроны, которые могут лететь на 2–3 тыс. километров из-за необходимости защищать свою жизнь. Об этом он сказал во время общих дебатов на Генеральной Ассамблее ООН.

«Международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей или нет оружия... Ни один украинец не выбирал такую реальность», — сказал он.

Зеленский уверен, что если нация хочет мира, то необходимо обязательно заботиться о наличии оружия. Не международное право и сотрудничество, а именно оружие решает, кто выживет, добавил он.

Далее президент Украины заявил о современном украинском оружии и об открытии его экспорта. Украине есть что показать, и оружие проверено в реальных условиях.

«У нас нет таких длинных и грубых ракет, которые любят показывать диктаторы на парадах. Но у нас есть дроны, которые могут лететь на 2–3 тысячи километров. У нас просто не было другого выбора, мы должны были защищать свою жизнь», — сказал он.

