Международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей или нет оружия, — Зеленский

17:14, 24 сентября 2025
Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет дроны, которые могут лететь на 2–3 тыс. километров, из-за необходимости защищать свою жизнь.
Международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей или нет оружия, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна имеет дроны, которые могут лететь на 2–3 тыс. километров из-за необходимости защищать свою жизнь. Об этом он сказал во время общих дебатов на Генеральной Ассамблее ООН.

«Международное право не работает в полном объеме, если у вас нет влиятельных друзей или нет оружия... Ни один украинец не выбирал такую реальность», — сказал он.

Зеленский уверен, что если нация хочет мира, то необходимо обязательно заботиться о наличии оружия. Не международное право и сотрудничество, а именно оружие решает, кто выживет, добавил он.

Далее президент Украины заявил о современном украинском оружии и об открытии его экспорта. Украине есть что показать, и оружие проверено в реальных условиях.

«У нас нет таких длинных и грубых ракет, которые любят показывать диктаторы на парадах. Но у нас есть дроны, которые могут лететь на 2–3 тысячи километров. У нас просто не было другого выбора, мы должны были защищать свою жизнь», — сказал он.

Ранее Зеленский объяснил, как убедил Трампа не доверять «сказкам Путина» о ситуации на фронте

Кто может стать новыми дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия – список кандидатов

Действующие и бывшие сотрудники аппаратов Верховного Суда, апелляционных и местных судов, адвокат и ученый из Львова получили допуск к собеседованиям.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Руслан Стефанчук заявил, что предлагаемая редакция Гражданского кодекса не ограничивает журналистские расследования

Как отметил Руслан Стефанчук, «опровержение — это не ответственность, а способ защиты, который не влечет за собой юридических санкций».

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

