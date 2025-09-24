Міжнародне право не працює в повному обсязі, якщо у вас немає впливових друзів або немає зброї, — Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. кілометрів, через необхідність захищати своє життя.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. кілометрів через необхідність захищати своє життя. Про це він сказав під час загальних дебатів на Генеральній Асамблеї ООН.

«Міжнародне право не працює в повному обсязі, якщо у вас немає впливових друзів або немає зброї... Жоден українець не вибирав таку дійсність», — сказав він.

Зеленський упевнений, що якщо нація хоче миру, то треба обов'язково дбати про наявність зброї. Не міжнародне право і співпраця, а саме зброя вирішує, хто виживе, додав він.

Далі Президент України заявив про сучасну українську зброю і про відкриття її експорту. Україні є що показати, і зброя перевірена в реальних умовах.

«У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя», - сказав він.

Раніше Зеленський пояснив, як переконав Трампа не довіряти «казкам Путіна» про ситуацію на фронті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.