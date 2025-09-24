Практика судів
Зеленський пояснив, як переконав Трампа не довіряти «казкам Путіна» про ситуацію на фронті

08:14, 24 вересня 2025
Як вказує Зеленський, Трамп зрозумів, що Путін поширює інформацію, далеку від реальності на полі бою, далеку від правди.
Зеленський пояснив, як переконав Трампа не довіряти «казкам Путіна» про ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський розповів, як переконав главу США Дональда Трампа не довіряти заявам очільника Кремля Володимира Путіна щодо ситуації на фронті.

За словами Зеленського, на початку спілкування Трамп покладався на слова Путіна, який запевняв, що російська армія швидко окупує Донбас або значну його частину.

«У нього були відносини з Путіним, і він довіряв цій інформації», — пояснив Зеленський і, коли Путін говорив йому, що «через день, тиждень чи місяць» вони займуть території на сході, то Трамп передавав йому ці побоювання під час телефонних розмов або зустрічей.  

А потім, крок за кроком, вказує Зеленський, він зрозумів, що Путін поширює інформацію, далеку від реальності на полі бою, далеку від правди.

Президент наголосив, що зараз Трамп значно більше довіряє інформації, яку українська розвідка та військові надають міжнародним партнерам.

Зауважимо, що Дональд Трамп заявив, що Україна здатна за підтримки ЄС перемогти і повернути всі території.

Раніше Трамп на зустрічі з Зеленським заявив, що економіка РФ розвалюється.

Нагадаємо, Марко Рубіо та Дональд Трамп висловили різні позиції щодо збиття російських літаків над країнами НАТО.

