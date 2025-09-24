Зеленский объяснил, как убедил Трампа не доверять «сказкам Путина» о ситуации на фронте

Как указывает Зеленский, Трамп понял, что Путин распространяет информацию, далекую от реальности на поле боя, далекую от правды.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как убедил главу США Дональда Трампа не доверять заявлениям главы Кремля Владимира Путина относительно ситуации на фронте.

По словам Зеленского, в начале общения Трамп полагался на слова Путина, который уверял, что российская армия быстро оккупирует Донбасс или значительную его часть.

«У него были отношения с Путиным, и он доверял этой информации», — пояснил Зеленский и добавил, что когда Путин говорил ему, что «через день, неделю или месяц» они займут территории на востоке, Трамп передавал эти опасения ему во время телефонных разговоров или встреч.

А потом, шаг за шагом, указал Зеленский, он понял, что Путин распространяет информацию, далекую от реальности на поле боя, далекую от правды.

Президент подчеркнул, что сейчас Трамп значительно больше доверяет информации, которую украинская разведка и военные предоставляют международным партнерам.

Отметим, что Дональд Трамп заявил, что Украина способна при поддержке ЕС победить и вернуть все территории.

Ранее Трамп на встрече с Зеленским заявил, что экономика РФ разваливается.

