Налоговая объяснила, в какой срок необходимо вернуть неиспользованные командировочные средства

23:49, 24 сентября 2025
В случае если откомандированный работник получил аванс на служебную командировку наличными, он представляет отчет об использовании средств.
В Украине определены четкие правила относительно возврата неиспользованных средств, выданных работнику на командировку. Этот вопрос регулируется законодательством и внутренними нормативами предприятий, ведь правильный учет расходов во время служебных поездок имеет важное значение для финансовой дисциплины.

Налоговая служба поясняет, что порядок налогообложения суммы излишне израсходованных средств / электронных денег, полученных плательщиком налога на командировку или под отчет, не возвращенной в установленный срок, определен п. 170.9 НКУ, согласно пп. 170.9.3 которого документальное подтверждение суммы фактических расходов на командировку или выполнение отдельных гражданско-правовых действий путем предоставления подтверждающих документов, удостоверяющих сумму таких расходов, в случае осуществления безналичных расчетов с использованием платежных инструментов, включая корпоративные (бизнесовые) платежные инструменты или личные платежные инструменты, либо их реквизиты, и возврат лицу, выдавшему средства / электронные деньги под отчет, суммы излишне израсходованных средств / электронных денег, размер которых рассчитан согласно пп. 170.9.1 НКУ, осуществляется плательщиком налога до окончания месяца, следующего за месяцем, в котором плательщик налога:

а) завершает такую командировку;

б) завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по поручению и за счет лица, выдавшего средства / электронные деньги под отчет.

Основным документом, который регулирует командировки работников органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, полностью или частично финансируемых за счет бюджетных средств, является Инструкция о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденная приказом Минфина от 13.03.1998 №59. При этом другие предприятия и организации также могут использовать Инструкцию №59 как вспомогательный (справочный) документ.

Согласно абзацу первому п. 11 разд. ІІ Инструкции №59 командированный работник перед выездом в командировку обеспечивается авансом в пределах суммы, определенной на оплату проезда, наем жилого помещения и суточные расходы.

После возвращения из командировки работник обязан до окончания пятого банковского дня, следующего за днем прибытия к месту постоянной работы, подать отчет об использовании средств, выданных на командировку. Сумма излишне израсходованных средств (остатка средств сверх суммы, израсходованной согласно отчету об использовании средств, выданных на командировку) подлежит возврату работником на соответствующий счет предприятия, предоставившего их, в установленном законодательством порядке, а в случае получения аванса наличными сумма излишне израсходованных средств подлежит возврату работником в кассу соответствующего государственного органа, воинского формирования, соответствующего учреждения или организации.

В случае если командированный работник получил аванс на служебную командировку наличными, он подает отчет об использовании средств, выданных на командировку, и возвращает сумму излишне израсходованных средств до окончания третьего банковского дня, следующего за днем прибытия к месту постоянной работы (абзац второй п. 11 разд. ІІ Инструкции №59).

Вместе с тем следует отметить, что излишне израсходованными в командировке средствами являются средства, полученные работником на командировку или под отчет, не возвращенные в установленный срок.

Учитывая изложенное, работники органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, полностью или частично финансируемых за счет бюджетных средств, должны вернуть средства, не использованные в командировке, в сроки, определенные Инструкцией №59, а другие субъекты хозяйствования (в том числе физические лица – предприниматели) в сроки, определенные НКУ.

