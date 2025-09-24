ЗАЭС, Молдова, Польша – Зеленский раскритиковал глобальную бездеятельность перед угрозой со стороны РФ

Президент Украины подчеркнул риски радиационной аварии и недостаточную международную реакцию на агрессию России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Россия продолжает обстрелы вблизи Запорожской атомной электростанции, несмотря на опасность аварии, и критически оценил деятельность международных институтов.

«Год назад я предупреждал мир о рисках радиационной аварии, в частности из-за оккупации Россией нашей ЗАЭС. Ничего, впрочем, не изменилось. Вот вчера станция подверглась очередному блэкауту. А Россия не прекращает обстрел, даже вблизи самой станции. Потому что международные институты такие слабые, безумие продолжается», — сказал Зеленский.

Президент также напомнил о нарушении воздушного пространства Польши российскими дронами и действиях России против Эстонии, из-за которых стране пришлось требовать созыва заседания Совета Безопасности ООН.

Отдельно Зеленский обратил внимание на угрозу для Молдовы: «Молдова снова защищается от российского вмешательства. Мы помогаем Молдове, а Россия пытается сделать с Молдовой то, что когда-то Иран сделал с Ливаном. А глобальная реакция опять же недостаточна».

Он призвал Европу к своевременной поддержке страны финансами и энергетической помощью.

«Мы упустили этот момент. Для Европы поддержать Молдову не будет стоить многого. А вот не сделать этого – будет стоить гораздо дороже. Именно поэтому Европейский Союз должен помочь Молдове уже сейчас финансами, энергетической поддержкой, а не только словами или политическими жестами», – добавил Зеленский.

