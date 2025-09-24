ЗАЕС, Молдова, Польща – Зеленський розкритикував глобальну бездіяльність перед загрозою з РФ

Президент України наголосив на ризиках радіаційної аварії та недостатній міжнародній реакції на агресію Росії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що Росія продовжує обстріли поблизу Запорізької атомної електростанції, не зважаючи на небезпеку аварії, і критично оцінив діяльність міжнародних інститутів.

«Рік тому я попереджав світ про ризики радіаційної аварії, зокрема через окупацію Росії нашої ЗАЕС. Нічого втім не змінилося. Ось вчора станція зазнала чергового блекауту. А Росія не припиняє обстріл, навіть поблизу самої станції. Тому що міжнародні інститути такі слабкі, божевілля продовжується», — сказав Зеленський.

Президент також нагадав про порушення повітряного простору Польщі російськими дронами та дії Росії проти Естонії, через які країні довелося вимагати скликання засідання Ради Безпеки ООН.

Окремо Зеленський звернув увагу на загрозу для Молдови: «Молдова захищається знову від російського втручання. Ми допомагаємо Молдові, а Росія намагається зробити з Молдови те, що колись Іран зробив з Лівану. А глобальна реакція знову таки недостатня».

Він закликав Європу до своєчасної підтримки країни фінансами та енергетичною допомогою.

«Ми втратили той момент. Для Європи підтримати Молдову багатого не вартуватиме. А от не зробити цього - матиме набагато вищу ціну. Саме тому Європейський Союз має допомогти Молдові вже тепер фінансами, енергетичною підтримкою, не лише словами чи політичними жестами», – додав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.