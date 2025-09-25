Оформление загранпаспорта в посольстве или консульстве Украины за границей — что нужно знать

В МИД ответили на ряд вопросов относительно оформления заграничного паспорта за границей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент консульской службы МИД Украины разъяснил порядок оформления загранпаспорта в посольстве или консульстве Украины.

Как записаться на прием?

Документы принимаются по предварительной записи через форму онлайн-регистрации.

Кто может оформить загранпаспорт?

Любой гражданин Украины, независимо от цели поездки за границу.

На какой срок выдается паспорт?

детям до 16 лет — на 4 года

лицам от 16 лет — на 10 лет

Одинаковые ли документы для всех?

Нет, список документов может отличаться в зависимости от возраста заявителей. Дополнительно требуются документы, если паспорт утерян/украден или изменилось имя. Подробный список — на сайтах посольств и консульств.

Особенность военного времени: при оформлении паспорта ребенку до 16 лет не нужен нотариально заверенный разрешение второго родителя.

Что нужно мужчинам 18–60 лет?

Мужчины призывного возраста обязаны предоставить воинско-учетный документ в электронном виде.

Как будет написано мое имя?

Проверить латинскую транслитерацию можно здесь.

Сколько стоит паспорт?

В странах Еврозоны:

от 16 лет — 120 евро (83 евро за паспорт + 37 евро за обработку анкеты)

дети до 16 лет, лица с инвалидностью I–II групп, пострадавшие от ЧАЭС (категории 1 и 2) — 37 евро (только за обработку анкеты)

В других странах (в местной валюте или долларах США):

от 16 лет — 90 $ за паспорт + 40 $ за обработку анкеты

дети до 16 лет, лица с инвалидностью I–II групп, пострадавшие от ЧАЭС (категории 1 и 2) — 40 $ за обработку анкеты

Сколько времени занимает оформление?

До 3 месяцев.

Как узнать готовность паспорта?

При подаче документов вы получите справку с индивидуальным номером (идентификатором сессии). По нему на сайте можно проверить статус.

Забирать паспорт можно, когда появится отметка: «ДОКУМЕНТ ПРИБЫЛ В ЗДУ» (ЗДУ — загранучреждение: посольство или консульство).

Где забирать готовый паспорт?

В том же посольстве или консульстве, где подавали документы.

Кто может забрать паспорт?

лицу от 16 лет паспорт выдается только лично;

ребенку до 12 лет — родитель (законный представитель), подавший документы, либо лицо по доверенности;

ребенку 12–16 лет — родитель (законный представитель) в присутствии ребенка или лицо по доверенности.

Можно ли иметь два паспорта?

Да, гражданин Украины может иметь одновременно два загранпаспорта.

Можно ли оставить старый паспорт?

Да, по письменному заявлению. Старый документ оставляют, если в нем есть действующие визы или он нужен для продолжения ВНЖ в другой стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.