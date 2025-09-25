Оформлення закордонного паспорта в посольстві чи консульстві України за кордоном — що потрібно знати

У МЗС відповіли на низку запитань щодо оформлення за кордоном закордонного паспорту.

Департамент консульської служби МЗС України роз’яснив питання щодо оформлення в посольстві чи консульстві України за кордоном закордонного паспорта.

Як записатися на прийом?

Документи для оформлення закордонного паспорта приймаються за попереднім записом через форму онлайн-реєстрації.

Хто може оформити закордонний паспорт?

Будь-який громадянин України може оформити закордонний паспорт, незалежно від мети поїздки за кордон.

На який період видається паспорт?

- дітям до 16 років - на 4 роки

- особам від 16 років - на 10 років

Чи однакові документи потрібні всім?

Ні, список документів може відрізнятися залежно від віку заявників. Додаткові документи потрібні, якщо паспорт втрачений/вкрадений або змінилося ім'я. Детальний список необхідних документів дивіться на офіційних сайтах посольств і консульств перед візитом.

Особливість воєнного часу: При оформленні паспорта дитині до 16 років не потрібен нотаріально засвідчений дозвіл другого з батьків.

Що потрібно чоловікам 18-60 років?

Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років повинні надати військово-обліковий документ в електронному вигляді.

Як буде написане моє ім'я?

Перевірити написання прізвища та імені латинськими літерами можна за посиланням.

Скільки коштує паспорт?

В країнах Єврозони:

- для осіб від 16 років: 120 євро (83 євро за паспорт + 37 євро за автоматизовану обробку анкети)

- для дітей до 16 років, осіб з інвалідністю І та ІІ груп, а також громадян, віднесених до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: 37 євро (лише за автоматизовану обробку анкети)

В інших країнах (у місцевій валюті або доларах США):

-з для осіб від 16 років: 90 доларів США за паспорт + 40 доларів США за автоматизовану обробку анкети

- для дітей до 16 років, осіб з інвалідністю І та ІІ груп, а також громадян, віднесених до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: 40 доларів США за автоматизовану обробку анкети

Як довго оформлюється закордонний паспорт?

Закордонний паспорт оформлюється у строк до 3 місяців

Як дізнатися про готовність паспорта?

Під час подачі документів ви отримаєте довідку з індивідуальним номером (ідентифікатором сесії). За цим номером на сайті можете перевірити стан виготовлення паспорта.

Паспорт можна забирати, коли з'явиться статус "ДОКУМЕНТ ПРИБУВ ДО ЗДУ" (ЗДУ - це посольство чи консульство).

Де забрати готовий паспорт?

У тому посольстві чи консульстві, куди ви подавали документи.

Хто може забрати паспорт?

- паспорт, оформлений особі від 16 років, може забрати лише заявник

- паспорт, оформлений дитині до 12 років, може забрати той з батьків (законних представників), хто подавав документи, або особа, уповноважена на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку

- паспорт, оформлений дитині від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, або одному з батьків (законних представників) за умови присутності дитини, на ім’я якої оформлено закордонний паспорт.

Чи можна мати два паспорти?

Так, кожен громадянин України може мати одночасно два закордонні паспорти.

Чи можна залишити собі старий паспорт?

Так, якщо подасте письмову заяву під час оформлення нового паспорта. Старий паспорт можна залишити, якщо в ньому є дійсні візи або він потрібен для продовження документів на проживання в іншій країні.

