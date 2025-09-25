Житель Полтавы приговорен к пожизненному заключению за убийство из-за конфликта за жилье

Ранее судимый мужчина с применением оружия решал жилищный вопрос.

В Полтаве суд вынес приговор мужчине, который во время конфликта за жилье лишил жизни женщины и ранил ее сожителя. За совершенные преступления он приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает областная прокуратура.

События разворачивались в 2024 году. Полтавец пришел в дом, в котором бывшая жена бесплатно разрешила проживать знакомым. Мужчине не понравилось, как живут так называемые квартиранты. Угрожая им физическим насилием, он потребовал освободить помещение.

В августе того же года, находясь под хмельком, он вернулся туда с пистолетом. В ходе ссоры застрелил женщину и ранил ее сожителя. Когда последний пытался отобрать оружие, нападающий ударил его ножом в грудь.

Суд учел не только собранные доказательства и экспертизы, но и то, что у мужчины была непогашенная судимость за избиение сына с инвалидностью, а также ранее отбывала наказание за убийство знакомой жены.

Свою вину мужчина признал частично, однако на основании собранных доказательств и проведенных экспертиз суд согласился с доводами прокуроров.

В настоящее время осужденный находится под стражей. Идет время на апелляционное обжалование решения суда.

