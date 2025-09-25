Жителя Полтави засуджено до довічного ув’язнення за вбивство через конфлікт за житло

Раніше судимий чоловік із застосуванням зброї вирішував житлове питання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Полтаві суд виніс вирок чоловікові, який під час конфлікту за житло позбавив життя жінку та поранив її співмешканця. За скоєні злочини його засуджено до довічного ув’язнення. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Події розгорталися у 2024 році. Полтавець прийшов до будинку, в якому колишня дружина безкоштовно дозволила проживати знайомим. Чоловіку не сподобалося, як живуть так звані квартиранти. Погрожуючи їм фізичним насильством, він почав вимагати звільнити приміщення.

У серпні того ж року, перебуваючи напідпитку, він повернувся туди з пістолетом. У ході сварки застрелив жінку та поранив її співмешканця. Коли останній намагався відібрати зброю, нападник ударив його ножем у груди.

Суд врахував не лише зібрані докази та експертизи, а й те, що чоловік мав непогашену судимість за побиття сина з інвалідністю, а також раніше відбував покарання за вбивство знайомого дружини.

Свою вину чоловік визнав частково, проте на підставі зібраних доказів і проведених експертиз суд погодився з доводами прокурорів.

Наразі засуджений перебуває під вартою. Триває час на апеляційне оскарження рішення суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.