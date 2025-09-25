В Одессе задержали мужчину, который делал для уклонистов фальшивые паспорта и справки МСЭК

Правоохранители задержали злоумышленника после получения 1500 долларов за «пакет документов», который должен был подтверждать инвалидность и право на выезд за пределы страны.

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении жителю города, занимавшемуся подделкой документов и отправлявшему с ними мужчин за границу. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что мужчина наладил свой «бизнес» и целый спектр фиктивных документов для разных нужд и вариантов пересечения границы в разном статусе.

«Он сам изготавливал фиктивные паспорта граждан Республики Молдова, пенсионные удостоверения и медицинские справки. В этих документах вносились ложные сведения об инвалидности или ином гражданстве, что якобы давало право на освобождение от мобилизации, беспрепятственное передвижение и выезд за границу», – заявили в прокуратуре.

Оплата за «услуги» поступала в криптовалюте, а готовые документы подозреваемый отправлял почтой.

Правоохранители задержали его после получения 1,5 тыс. долларов за «пакет документов», который должен был подтверждать инвалидность и право на выезд за границу.

Во время обысков были изъяты компьютерная техника, заготовки документов, голограммы, фотоснимки, бланки удостоверений, ламинирующие материалы, черновые записи и денежные средства.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается, устанавливаются другие участники схемы и лица, которые могли воспользоваться поддельными документами.

