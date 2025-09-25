Практика судів
У Одесі затримали чоловіка, який робив для ухилянтів фальшиві паспорти та довідки МСЕК

07:36, 25 вересня 2025
Правоохоронці затримали зловмисника після одержання 1500 доларів за «пакет документів», що мав підтверджувати інвалідність і право на виїзд за межі країни.
У Одесі затримали чоловіка, який робив для ухилянтів фальшиві паспорти та довідки МСЕК
У Одесі правоохоронці повідомили про підозру жителю міста, який займався підробкою документів та відправляв з ними чоловіків за кордон. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік налагодив свій «бізнес» та цілий спектр фіктивних документів для різних потреб і варіантів проїзду кордону в різному статусі.

«Сам робив фіктивні паспорти громадян Республіки Молдова, пенсійні посвідчення та медичні довідки. У цих документах вносилися неправдиві відомості про інвалідність або інше громадянство, що нібито давало право на звільнення від мобілізації, безперешкодне пересування та виїзд за кордон», - заявили у прокуратурі.

Оплата за «послуги» надходила у криптовалюті, а готові документи підозрюваний відправляв поштою.

Правоохоронці затримали його після одержання 1,5 тис доларів за «пакет документів», що мав підтверджувати інвалідність і право на виїзд за межі країни.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, заготовки документів, голограми, фотознімки, бланки посвідчень, ламінувальні матеріали, чорнові записи та грошові кошти.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває, встановлюються інші учасники схеми та особи, які могли скористатися підробленими документами.

