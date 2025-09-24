Дроны с ИИ скоро смогут атаковать без участия человека – Зеленский

Зеленский о дронах будущего: быстрое оружие против медленного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в скором времени дроны смогут автономно атаковать заранее определенные цели благодаря развитию искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что современные беспилотники сложнее остановить, чем традиционное оружие, и что их использование распространяется даже среди людей без значительных ресурсов.

«Раньше только самые сильные страны могли позволить себе использовать дроны, потому что они были дорогими и сложными. Теперь даже простые дроны могут пролетать тысячи километров. Военная техника больше не обращает внимания на географию — теперь она ее трансформирует», — отметил Зеленский.

Президент также напомнил о тестировании тактического ударного дрона Северной Кореей, что свидетельствует о возможности создания опасного оружия даже странами с ограниченными ресурсами. Он предупредил, что в будущем беспилотники могут стать доступными для террористов или преступных организаций, а дроны, способные атаковать другие дроны и критическую инфраструктуру, могут действовать полностью автономно.

«Мир движется слишком медленно, чтобы защититься. А оружие движется быстро. Сейчас компании уже работают над дронами, которые могут сбивать другие дроны. И это лишь вопрос времени — небольшого количества времени — прежде чем дроны начнут воевать с дронами, атаковать критическую инфраструктуру и целиться в людей — полностью автономно, без участия человека, за исключением немногих, кто управляет системами ИИ», — подчеркнул Президент.

