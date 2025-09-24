Дрони з ШІ скоро зможуть атакувати без участі людини – Зеленський

Зеленський про дрони майбутнього: швидка зброя проти повільного світу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже незабаром дрони зможуть автономно атакувати заздалегідь визначені цілі завдяки розвитку штучного інтелекту. Він підкреслив, що сучасні безпілотники складніше зупинити, ніж традиційну зброю, і що їх використання поширюється навіть серед людей без значних ресурсів.

«Раніше лише найсильніші країни могли дозволити собі використовувати дрони, тому що вони були дорогими і складними. Тепер навіть прості дрони можуть пролітати тисячі кілометрів. Військова техніка більше не звертає уваги на географію - тепер вона її трансформує», — зазначив Зеленський.

Президент також нагадав про тестування тактичного ударного дрона Північною Кореєю, що свідчить про можливість створення небезпечної зброї навіть країнами з обмеженими ресурсами. Він попередив, що в майбутньому безпілотники можуть стати доступними для терористів чи злочинних організацій, а дрони, здатні атакувати інші дрони та критичну інфраструктуру, можуть діяти повністю автономно.

«Світ рухається занадто повільно, щоб захиститися. А зброя рухається швидко. Зараз компанії вже працюють над дронами, які можуть збивати інші дрони. І це лише питання часу - невеликої кількості часу - перш ніж дрони почнуть воювати з дронами, атакувати критичну інфраструктуру і цілитися в людей - повністю автономно, без участі людини, за винятком небагатьох, хто керує системами ШІ», — підкреслив Президент.

