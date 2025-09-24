Дрони з ШІ скоро зможуть атакувати без участі людини – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже незабаром дрони зможуть автономно атакувати заздалегідь визначені цілі завдяки розвитку штучного інтелекту. Він підкреслив, що сучасні безпілотники складніше зупинити, ніж традиційну зброю, і що їх використання поширюється навіть серед людей без значних ресурсів.
«Раніше лише найсильніші країни могли дозволити собі використовувати дрони, тому що вони були дорогими і складними. Тепер навіть прості дрони можуть пролітати тисячі кілометрів. Військова техніка більше не звертає уваги на географію - тепер вона її трансформує», — зазначив Зеленський.
Президент також нагадав про тестування тактичного ударного дрона Північною Кореєю, що свідчить про можливість створення небезпечної зброї навіть країнами з обмеженими ресурсами. Він попередив, що в майбутньому безпілотники можуть стати доступними для терористів чи злочинних організацій, а дрони, здатні атакувати інші дрони та критичну інфраструктуру, можуть діяти повністю автономно.
«Світ рухається занадто повільно, щоб захиститися. А зброя рухається швидко. Зараз компанії вже працюють над дронами, які можуть збивати інші дрони. І це лише питання часу - невеликої кількості часу - перш ніж дрони почнуть воювати з дронами, атакувати критичну інфраструктуру і цілитися в людей - повністю автономно, без участі людини, за винятком небагатьох, хто керує системами ШІ», — підкреслив Президент.
