Владимир Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI

Президент Украины Владимир Зеленский во время Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с королем Испании Фелипе VI.

Зеленский сообщил, что Испания оказывает Украине помощь в военной, гуманитарной и экономической сферах, подчеркнув искренность и результативность этой поддержки.

«Хороший разговор с королем Испании Фелипе VI. Испания помогает Украине во многих сферах: гуманитарной, военной, экономической. Самое ценное, что это искренняя и результативная поддержка. Спасибо за настоящую солидарность с нашим народом», – отметил президент Украины.

