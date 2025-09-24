Володимир Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI

Зеленський подякував Іспанії за допомогу Україні.

Президент України Володимир Зеленський під час Генеральної Асамблеї ООН провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI.

Зеленський повідомив, що Іспанія надає Україні допомогу у військовій, гуманітарній та економічній сферах, підкресливши щирість та результативність цієї підтримки.

«Хороша розмова з Королем Іспанії Феліпе VI. Іспанія допомагає Україні в багатьох сферах: гуманітарній, військовій, економічній. Найцінніше, що це щира та результативна підтримка. Дякую за справжню солідарність із нашим народом», – зазначив Президент України.

