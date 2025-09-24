Литва продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года

В течение этого времени украинцы в Литве смогут работать без знания языка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Литвы продлило действие временной защиты для граждан Украины, бежавших от войны, еще на год — до 4 марта 2027 года. Ранее он действовал до марта 2026 года. Об этом сообщает LRT.

По словам временно исполняющего обязанности премьер-министра Римантаса Шаджюса, решение принято в связи с постановлением ЕС о продлении срока действия временной защиты.

Сейчас украинцам в Литве выдают виды на жительство, действительные до марта следующего года. После вступления в силу нового решения они автоматически будут действовать еще год. «Это означает, что административная нагрузка на лиц, имеющих вид на жительство с более длительным сроком действия, уменьшится, нагрузка на сотрудников Департамента миграции также уменьшится, и будет легче управлять потоком замены видов на жительство по мере приближения 4 марта 2026 года, поскольку у некоторых лиц уже есть виды на жительство с более длительным сроком действия», — отметили в министерстве.

Кроме того, продление срока действия защиты означает, что украинцы, работающие в Литве, не будут обязаны владеть литовским языком в течение этого времени.

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года ЕС ввел временную защиту для украинцев, ежегодно продлевая ее действие. В июне этого года Евросоюз решил продлить ее до 4 марта 2027 года для более чем четырех миллионов украинцев.

По данным Департамента миграции Литвы, в настоящее время в стране временную защиту имеют 47,6 тысячи граждан Украины. Она гарантирует право на проживание, трудоустройство, жилье, медицинскую помощь, социальную поддержку и образование детей.

Также правительство Литвы приняло решение предоставлять медицинскую реабилитацию и психиатрическую помощь детям и подросткам, принудительно вывезенным из Украины в Россию и возвращенным на родину.

Отмечается, что страна планирует принимать около 150 несовершеннолетних и сопровождающих лиц ежегодно. На эти нужды заложено примерно 400 тысяч евро в год. В 2025 году на эти цели будет использовано до 100 тысяч евро из заемных средств для помощи населению Украины. В дальнейшем финансирование планируют обеспечивать за счет европейских фондов или других источников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.