Практика судов
  1. В Украине

Литва продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года

19:35, 24 сентября 2025
В течение этого времени украинцы в Литве смогут работать без знания языка.
Литва продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Литвы продлило действие временной защиты для граждан Украины, бежавших от войны, еще на год — до 4 марта 2027 года. Ранее он действовал до марта 2026 года. Об этом сообщает LRT.

По словам временно исполняющего обязанности премьер-министра Римантаса Шаджюса, решение принято в связи с постановлением ЕС о продлении срока действия временной защиты.

Сейчас украинцам в Литве выдают виды на жительство, действительные до марта следующего года. После вступления в силу нового решения они автоматически будут действовать еще год. «Это означает, что административная нагрузка на лиц, имеющих вид на жительство с более длительным сроком действия, уменьшится, нагрузка на сотрудников Департамента миграции также уменьшится, и будет легче управлять потоком замены видов на жительство по мере приближения 4 марта 2026 года, поскольку у некоторых лиц уже есть виды на жительство с более длительным сроком действия», — отметили в министерстве.

Кроме того, продление срока действия защиты означает, что украинцы, работающие в Литве, не будут обязаны владеть литовским языком в течение этого времени.

После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года ЕС ввел временную защиту для украинцев, ежегодно продлевая ее действие. В июне этого года Евросоюз решил продлить ее до 4 марта 2027 года для более чем четырех миллионов украинцев.

По данным Департамента миграции Литвы, в настоящее время в стране временную защиту имеют 47,6 тысячи граждан Украины. Она гарантирует право на проживание, трудоустройство, жилье, медицинскую помощь, социальную поддержку и образование детей.

Также правительство Литвы приняло решение предоставлять медицинскую реабилитацию и психиатрическую помощь детям и подросткам, принудительно вывезенным из Украины в Россию и возвращенным на родину.

Отмечается, что страна планирует принимать около 150 несовершеннолетних и сопровождающих лиц ежегодно. На эти нужды заложено примерно 400 тысяч евро в год. В 2025 году на эти цели будет использовано до 100 тысяч евро из заемных средств для помощи населению Украины. В дальнейшем финансирование планируют обеспечивать за счет европейских фондов или других источников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

беженец Литва язык

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто может стать новыми дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия – список кандидатов

Действующие и бывшие сотрудники аппаратов Верховного Суда, апелляционных и местных судов, адвокат и ученый из Львова получили допуск к собеседованиям.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Руслан Стефанчук заявил, что предлагаемая редакция Гражданского кодекса не ограничивает журналистские расследования

Как отметил Руслан Стефанчук, «опровержение — это не ответственность, а способ защиты, который не влечет за собой юридических санкций».

Верховный Суд высказался о прекращении таможенного режима транзита в связи с принудительным отчуждением товара в условиях военного положения

Военные администрации действовали от имени государства в условиях военного положения, поэтому даже в случае нарушения процедуры, эти действия не меняют факта потери контроля над товаром помимо воли владельца – следовательно, безосновательны ссылки таможен на уголовные производства против должностных лиц военных администраций, указал Верховный Суд.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду