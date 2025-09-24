Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Протягом цього часу українці в Литві зможуть працювати без знання мови.

Уряд Литви продовжив дію тимчасового захисту для громадян України, які втекли від війни, ще на рік — до 4 березня 2027 року. Раніше він був чинним до березня 2026 року. Про це повідомляє LRT.

За словами тимчасового виконувача обов’язків прем’єр-міністра Рімантаса Шаджюса, рішення ухвалене у зв’язку з постановою ЄС про продовження терміну дії тимчасового захисту.

Наразі українцям у Литві видають посвідки на проживання, дійсні до березня наступного року. Після набуття чинності нового рішення вони автоматично діятимуть ще рік. «Це означає, що адміністративне навантаження на осіб, які мають посвідку на проживання з більш тривалим терміном дії, зменшиться, навантаження на співробітників Департаменту міграції також зменшиться, і буде легше управляти потоком заміни посвідок на проживання в міру наближення 4 березня 2026 року, оскільки у деяких осіб вже є посвідки на проживання з більш тривалим терміном дії», — зазначили в міністерстві.

Крім того, продовження терміну дії захисту означає, що українці, які працюють у Литві, не будуть зобов’язані володіти литовською мовою протягом цього часу.

Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року ЄС запровадив тимчасовий захист для українців, щороку продовжуючи його дію. У червні цього року Євросоюз вирішив продовжити його до 4 березня 2027 року для понад чотирьох мільйонів українців.

За даними Департаменту міграції Литви, наразі у країні тимчасовий захист мають 47,6 тисячі громадян України. Він гарантує право на проживання, працевлаштування, житло, медичну допомогу, соціальну підтримку та освіту дітей.

Також уряд Литви ухвалив рішення надавати медичну реабілітацію та психіатричну допомогу дітям та підліткам, примусово вивезеним з України до Росії та повернутим на батьківщину.

Зазначається, що країна планує приймати близько 150 неповнолітніх і супроводжуючих осіб щороку. На ці потреби закладено приблизно 400 тисяч євро на рік. У 2025 році на ці цілі буде використано до 100 тисяч євро з позикових коштів для допомоги населенню України. Надалі фінансування планують забезпечувати за рахунок європейських фондів або інших джерел.

