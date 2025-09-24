Практика судів
Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

19:35, 24 вересня 2025
Протягом цього часу українці в Литві зможуть працювати без знання мови.
Уряд Литви продовжив дію тимчасового захисту для громадян України, які втекли від війни, ще на рік — до 4 березня 2027 року. Раніше він був чинним до березня 2026 року. Про це повідомляє LRT.

За словами тимчасового виконувача обов’язків прем’єр-міністра Рімантаса Шаджюса, рішення ухвалене у зв’язку з постановою ЄС про продовження терміну дії тимчасового захисту.

Наразі українцям у Литві видають посвідки на проживання, дійсні до березня наступного року. Після набуття чинності нового рішення вони автоматично діятимуть ще рік. «Це означає, що адміністративне навантаження на осіб, які мають посвідку на проживання з більш тривалим терміном дії, зменшиться, навантаження на співробітників Департаменту міграції також зменшиться, і буде легше управляти потоком заміни посвідок на проживання в міру наближення 4 березня 2026 року, оскільки у деяких осіб вже є посвідки на проживання з більш тривалим терміном дії», — зазначили в міністерстві.

Крім того, продовження терміну дії захисту означає, що українці, які працюють у Литві, не будуть зобов’язані володіти литовською мовою протягом цього часу.

Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року ЄС запровадив тимчасовий захист для українців, щороку продовжуючи його дію. У червні цього року Євросоюз вирішив продовжити його до 4 березня 2027 року для понад чотирьох мільйонів українців.

За даними Департаменту міграції Литви, наразі у країні тимчасовий захист мають 47,6 тисячі громадян України. Він гарантує право на проживання, працевлаштування, житло, медичну допомогу, соціальну підтримку та освіту дітей.

Також уряд Литви ухвалив рішення надавати медичну реабілітацію та психіатричну допомогу дітям та підліткам, примусово вивезеним з України до Росії та повернутим на батьківщину.

Зазначається, що країна планує приймати близько 150 неповнолітніх і супроводжуючих осіб щороку. На ці потреби закладено приблизно 400 тисяч євро на рік. У 2025 році на ці цілі буде використано до 100 тисяч євро з позикових коштів для допомоги населенню України. Надалі фінансування планують забезпечувати за рахунок європейських фондів або інших джерел.

Хто може стати новими дисциплінарними інспекторами Вищої ради правосуддя – список кандидатів

Діючі та колишні працівники апаратів Верховного Суду, апеляційних та місцевих судів, адвокат та науковець зі Львова отримали допуск до співбесід.

Руслан Стефанчук заявив, що запропонована редакція Цивільного кодексу не обмежує журналістські розслідування

Як зазначив Руслан Стефанчук, «спростування — це не відповідальність, а спосіб захисту, який не тягне за собою юридичних санкцій».

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Руслан Стефанчук заявив, що запропонована редакція Цивільного кодексу не обмежує журналістські розслідування

Як зазначив Руслан Стефанчук, «спростування — це не відповідальність, а спосіб захисту, який не тягне за собою юридичних санкцій».

Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Нова модель пенсійної системи та перехід від соціальної підтримки за статусом до адресної допомоги «за потребами» – програма діяльності уряду

Уряд планує замінити однакові для всіх виплати, які залежать від статусу особи, на цільову допомогу, що визначається індивідуальною потребою, з огляду на доходи, та призначається автоматично через інформаційні системи.

