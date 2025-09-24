Украина скоординировала выполнение Дорожной карты по вопросам верховенства права с международными партнерами

На встрече Минюста с представителями власти, гражданского общества и международными партнерами согласовали дальнейшие шаги по внедрению реформ для евроинтеграции Украины.

Министерство юстиции Украины провело заседание по обсуждению реализации Дорожной карты по вопросам верховенства права с участием представителей госорганов, гражданского общества и международной технической помощи.

Министр юстиции Герман Галущенко подчеркнул, что евроинтеграция является безальтернативным курсом Украины, который требует последовательных реформ в сферах правосудия, правоохранительной деятельности, борьбы с коррупцией и защиты прав человека.

«Европейская интеграция – безальтернативный курс Украины. Мы упорно работаем, чтобы как можно быстрее стать частью Европейского Союза. Этот путь требует не только политической воли, но и последовательных реформ, прежде всего в сфере верховенства права. Именно Дорожная карта стала стратегическим планом, который объединяет реформы системы правосудия и правоохранительных органов, борьбу с коррупцией и защиту прав человека. В 2025 году в рамках реализации Дорожной карты Украина выполнила десятки мероприятий, еще около двадцати находятся в процессе выполнения. Чтобы достичь результата вовремя и качественно, необходима слаженная координация между ведомствами, активное взаимодействие с гражданским обществом и эффективный мониторинг», – отметил глава Минюста.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подчеркнул важность ежедневной работы для открытия первого кластера переговоров с ЕС.

Послы Франции и Германии, а также представители Европейского Союза приветствовали прогресс Украины и призвали к продолжению реформ при поддержке международных партнеров.

Генеральный директор директората стратегического планирования Минюста Наталья Панчук представила механизм координации и мониторинга выполнения Дорожной карты, который предусматривает создание экспертных групп и регулярные совещания.

«Это обеспечит четкое распределение функций и ответственности, постоянный контроль за выполнением мероприятий, а также своевременное выявление проблемных вопросов и оперативное реагирование на вызовы», – отметила Наталья Панчук.

Кроме того, руководитель правительственного офиса по координации евроинтеграции Александр Ильков сообщил о запуске системы «Пульс вступления» для отслеживания прогресса в выполнении мероприятий.

На встрече также рассмотрели ключевые результаты и приоритеты в направлениях: «Правосудие», «Борьба с коррупцией», «Основополагающие права» и «Юстиция, свобода, безопасность».

«Важной частью встречи стало обсуждение сотрудничества с проектами международной технической помощи. Участники подчеркнули необходимость налаживания постоянной коммуникации и эффективной координации между государственными органами и экспертами международных проектов», – добавили в Минюсте.

Фото: Министерство юстиции Украины

