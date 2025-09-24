Україна скоординувала виконання Дорожньої карти з питань верховенства права з міжнародними партнерами

На зустрічі Мін’юсту з представниками влади, громадянського суспільства та міжнародними партнерами узгодили подальші кроки у впровадженні реформ для євроінтеграції України.

Фото: Міністерство юстиції України

Міністерство юстиції України провело засідання щодо обговорення реалізації Дорожньої карти з питань верховенства права за участі представників держорганів, громадянського суспільства та міжнародної технічної допомоги.

Міністр юстиції Герман Галущенко наголосив, що євроінтеграція є безальтернативним курсом України, який потребує послідовних реформ у сферах правосуддя, правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією та захисту прав людини.

«Європейська інтеграція – безальтернативний курс України. Ми наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше стати частиною Європейського Союзу. Цей шлях вимагає не лише політичної волі, а й послідовних реформ передусім у сфері верховенства права. Саме Дорожня карта стала стратегічним планом, який поєднує реформи системи правосуддя та правоохоронних органів, боротьбу з корупцією та захист прав людини. У 2025 році в межах реалізації Дорожньої карти Україна виконала десятки заходів, ще близько двадцяти перебувають у процесі виконання. Щоб досягти результату вчасно та якісно, необхідна злагоджена координація між відомствами, активна взаємодія з громадянським суспільством і ефективний моніторинг», – зазначив очільник Мін’юсту.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка підкреслив важливість щоденної роботи для відкриття першого кластера переговорів з ЄС.

Посли Франції та Німеччини, а також представники Європейського Союзу привітали прогрес України та закликали до продовження реформ за підтримки міжнародних партнерів.

Генеральний директор директорату стратегічного планування Мін’юсту Наталія Панчук представила механізм координації та моніторингу виконання Дорожньої карти, який передбачає створення експертних груп та регулярні наради.

«Це забезпечить чіткий розподіл функцій та відповідальності, постійний контроль за виконанням заходів, а також своєчасне виявлення проблемних питань та оперативне реагування на виклики», – зазначила Наталія Панчук.

Крім того, керівник урядового офісу з координації євроінтеграції Олександр Ільков повідомив про запуск системи «Пульс вступу» для відстеження прогресу у виконанні заходів.

На зустрічі також розглянули ключові результати та пріоритети у напрямах: «Правосуддя», «Боротьба з корупцією», «Основоположні права» та «Юстиція, свобода, безпека».

«Важливою частиною зустрічі стало обговорення співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги. Учасники наголосили на необхідності налагодження сталої комунікації та ефективної координації між державними органами та експертами міжнародних проектів», – додали в Мін’юсті.

