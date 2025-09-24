Украинцы получают SMS о задержке посылки – Новая почта предупредила о мошенниках

Новая почта призывает клиентов не переходить по подозрительным ссылкам и не делиться личными данными.

Украинские пользователи получают SMS-сообщения якобы от Новой почты, в которых утверждается, что посылка задержана из-за неправильного индекса. В сообщениях прилагается ссылка, которая якобы позволяет подтвердить адрес, но на самом деле является фишинговой и предназначена для сбора личных и банковских данных.

В компании подчеркивают, что эти SMS не имеют никакого отношения к ее деятельности и призывают клиентов игнорировать подозрительные ссылки. Рекомендуется удалять такие сообщения и предупреждать близких, особенно пожилых людей, которые могут не заметить мошенничество.

Официальная коммуникация компании ведется исключительно через:

сайт;

мобильное приложение;

официальные страницы в социальных сетях;

SMS-сообщения от проверенных номеров.

